Wolverhampton veut doubler le Barça pour Ez Abde

Prêté par le FC Barcelone du côté d’Osasuna, Abde Ezzalzouli attise les convoitises. Annoncé dans le viseur du Betis mais également de l’Atlético de Madrid, l’ailier gauche de 21 ans ne laisse pas non plus insensible Wolverhampton. Selon les dernières informations de Sport, l’actuel 13e de Premier League est d’ailleurs le candidat le plus intéressé.

Séduit par le profil du joueur, le club anglais l’a d’ailleurs fait savoir au joueur par l’intermédiaire de Jorge Mendes. Si les Wolves devront se défaire de la concurrence des Colchoneros, le principal problème est ailleurs. Comme l’indique le quotidien espagnol, la position d’Abde reste inchangée : il veut jouer pour le Barça la saison prochaine. Et personne, pour le moment, ne le fera changer d’avis…

