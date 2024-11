Quand Roberto De Zerbi cartonnait l’AS Monaco

L’Olympique de Marseille recevra l’AS Monaco pour la clôture de cette 13e journée de Ligue 1, ce dimanche, au Stade Vélodrome. L’occasion pour la formation monégasque de recroiser la route de Roberto De Zerbi. Si l’entraîneur italien n’a jamais entraîné le club de la Principauté, il a en revanche fait face à l’une de ses équipes par le passé : le Chakthar Donetsk, en barrage de Ligue des Champions, en août 2021. Battus (1-0) à domicile, à l’aller, les Monégasques - qui avaient gâché de nombreuses occasions - ont été accrochés en prolongation (2-2), après un CSC de Ruben Aguilar. Un but malchanceux qui a permis à RBZ et à l’équipe ukrainienne de décrocher son ticket pour la phase de poules de la C1.

Après la rencontre, De Zerbi n’avait pas mâché ses mots suite à la désillusion des hommes entraînés, à cet instant, par Niko Kovač. « Je ne sais pas si nous l’avons mérité, car Monaco a eu beaucoup d’occasions. Ils avaient la technique, le physique, les jambes et de bonnes individualités. Mais nous avons quelque chose que Monaco n’a pas : du cœur et des couilles… Et quand vous avez ça, vous pouvez tout faire. Je suis fier de mon équipe parce que les joueurs étaient assommés à la mi-temps. Mais ensuite, le cœur et les couilles ont comblé l’écart. Et ça, ça ne s’achète pas sur le marché des transferts », avait-il déclaré. Des propos qui n’avaient pas du tout plu à la direction de l’ASM. Près de 1194 jours plus tard, et alors que De Zerbi entraîne désormais en terre phocéenne, l’heure n’est cependant plus à la revanche…

