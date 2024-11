Real Madrid : les confessions de Carlo Ancelotti sur le malaise Mbappé

Kylian Mbappé traverse sans doute l’un des pires moments de sa carrière. Embarqué dans un long divorce avec le Paris Saint-Germain, critiqué pour ses prestations très mitigées avec le Real Madrid et au coeur de plusieurs polémiques comme son absence en équipe de France et sa virée en Suède, le Bondynois est au fond du trou. Présent cet après-midi face aux médias, Carlo Ancelotti n’a pas échappé aux questions sur son joueur. « Mbappé va bien, il est motivé. Il est abattu comme tout le monde, mais il est motivé pour s’en sortir. » Une réponse insuffisante pour beaucoup. Relancé par un journaliste français, l’Italien s’est montré un peu plus loquace.

« Il s’entraîne bien, il traverse une période difficile, comme chacun d’entre nous. Et comme chacun d’entre nous, il doit se dire que c’est une chance, que s’il est malin, il peut s’en sortir rapidement, avec plus de concentration et de caractère. C’est ainsi qu’il faut affronter les problèmes. Le problème dont il souffre est le même que celui de tout le monde : il n’est pas en mesure de donner sa meilleure version. Mais il doit vivre ce moment comme une opportunité d’être meilleur à l’avenir. Je suis convaincu qu’il s’en sortira. Convaincu », a-t-il déclaré, avant d’envoyer un message.

Mbappé ne sera pas remis sur l’aile gauche

« C’est une période difficile pour tout le monde, c’est évident. Mais ce n’est pas inhabituel de vivre quelque chose comme ça, c’est normal dans un sport où la défaite est aussi envisagée. Pendant longtemps, nous nous y sommes habitués, mais ce moment est arrivé, nous l’acceptons et ce que nous ne pouvons pas faire, c’est baisser les bras. Ils doivent être plus hauts que jamais. Parce qu’il s’agit d’un groupe fort et motivé et du club le plus difficile au monde. C’est le meilleur endroit pour traverser les périodes difficiles. Et je suis convaincu que nous y parviendrons. » Mbappé va donc devoir retrousser ses manches, car son coach ne compte pas lui faciliter la tâche pour autant.

En difficulté au Real Madrid depuis qu’il est scotché au poste de numéro 9, Kylian Mbappé n’y arrive pas. El Chiringuito avait pourtant soumis l’idée de remettre le Français sur l’aile gauche sa position préférée, et de recentrer Vinicius Jr, suite à une interview de Carlo Ancelotti disant que le Brésilien se sentait bien das cette position axiale. Cependant, l’Italien a été clair ce midi. « Je ne veux pas l’éloigner de là où il fait la différence et Mbappé peut jouer attaquant. C’est tout. Notre problème n’est pas un problème offensif, c’est un problème défensif », a-t-il confié en conférence de presse. Mbappé est prévenu, il va devoir faire ses preuves en 9.