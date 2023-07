OM : les raisons du départ d’Igor Tudor dévoilées

La suite après cette publicité

Il y a bientôt 1 mois, l’Olympique de Marseille apprenait le départ d’Igor Tudor. L’entraîneur croate, arrivé à l’été 2022 pour remplacer Jorge Sampaoli, aura pourtant réalisé une première saison plus qu’intéressante avec à la clé une qualification à la prochaine Ligue des Champions et un podium de Ligue 1 bien mérité. Malgré ça, l’ancien joueur de la Juventus avait préféré partir pour des "raisons privées et professionnelles".

Dans un entretien avec Les Réservistes sur YouTube, Javier Ribalta, directeur du football de l’OM, a expliqué les raisons de ce départ surprenant : «On était content. On pensait qu’il l’était aussi. Je pense qu’il l’était… Le problème est qu’il n’avait pas l’énergie pour continuer. C’est comme ça». Alors, il a fallu réagir, et vite. «Action-réaction, c’est notre travail. S’il y a un souci ou quelque chose il faut intervenir. On comprend la personne avant le coach. C’était comme ça. C’est fini avec Igor mais la vie continue. On aura un nouveau coach. L’idée du club est d’avoir (un coach) deux-trois ans mais c’est comme ça. Ce n’est pas facile. Jorge (Sampaoli) a décidé de partir, Igor aussi. Ce n’est pas la situation idéale pour le club bien sûr car tu dois tout changer. Et recommencer. Mais je le répète. On est ici pour trouver des solutions», conclu Javier Ribalta, avouant la certaine instabilité qui fragilise les Olympiens ces dernières années. Espérons que pour Marcelino, la tournure sera tout autre…

