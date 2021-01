PSG : Pochettino ne veut pas se mouiller pour Messi

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain début janvier, Mauricio Pochettino réalise pour l’instant un sans faute. En 5 rencontres en tant qu’entraîneur du club de la capitale, l’Argentin est invaincu (4 victoires, un nul) et a même remporté son premier trophée en tant que coach avec le Trophée des Champions, remporté face à l’Olympique de Marseille, dans un Classico qui plus est. L’ancien technicien de Tottenham est arrivé dans un moment charnière du projet qatari. Dans un an et demi, Kylian Mbappé et Neymar seront tous les deux en fin de contrat, et pour l’instant aucun n’a prolongé.

Pour remplacer le champion du Monde 2018 dont on ne connaît pas l’avenir pour l’instant, le nom de Lionel Messi revient souvent avec insistance. Le sextuple Ballon d’Or sera en fin de contrat en juin, et il peut d’ores et déjà discuter avec n’importe quel club. Son nom revient souvent du côté du PSG, donc forcément il fallait interroger Mauricio Pochettino à ce sujet, et voilà ce qu’il a répondu au journal As. «Quel entraîneur au monde ne voudrait pas avoir un joueur du calibre que vous me demandez ? Je comprends tout à fait la question, mais elle suscite la controverse. C'est une question dangereuse si vous sortez un de mes mots de leur contexte.» L'ancien défenseur du PSG se veut donc prudent sur ce dossier, mais ne ferme pas la porte à son compatriote argentin.