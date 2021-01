L'avenir de Kylian Mbappé fait trembler le PSG

La suite après cette publicité

« On discute avec le club, de trouver un projet, je suis en réflexion aussi, si je signe c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, les supporters, le club m'ont toujours aidé et je serais toujours reconnaissant envers le club. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être, c'est comme ça que ma réflexion se tourne, mais c'est certain qu'il va falloir bientôt faire un choix. Je n'ai pas envie de signer un contrat et dire un an après je veux partir. Si je signe c'est pour rester, c'est pour ça que cela demande une réflexion. » Voici ce que déclarait Kylian Mbappé après la victoire du Paris SG contre Montpellier (4-0).

Contre le MHSC, le natif de Bondy s'est exprimé, mais il a surtout performé puisqu'il a inscrit un doublé et donné une passe décisive. Mais voilà, le champion du Monde 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps va se retrouver, cet été, à un an du terme de son contrat et il sera l'heure de prendre une décision. S'il décide de ne pas prolonger son bail, les Parisiens réfléchiront à une vente alors qu'il existe de nombreux clubs intéressés (Liverpool, Manchester City, Real Madrid).

Neymar et Mbappé veulent des garanties

Pour l'heure, Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, discute avec lui et ses proches pour négocier. Selon les informations de L'Équipe, le PSG lui proposerait une belle augmentation (il touche actuellement 11 millions d'euros net). Dans Le Parisien, on évoque un nouveau contrat de trois années, portant donc son actuel bail jusqu'en 2025, année où l'attaquant aura 26 ans. Mais ce n'est pas si simple que cela selon les journaux.

En effet, lui comme Neymar, demanderaient des garanties concernant le projet de leur club et auraient exprimé à leurs dirigeants que le Paris SG n'était pas suffisamment armé à certains postes. Dans le contexte actuel, avec des pertes vertigineuses, le club de la capitale peut-il promettre monts et merveilles à ses deux stars ? Rien n'est moins sûr. Le quotidien régional explique que s'il part, l'ombre de Lionel Messi planera de plus en plus au-dessus du Parc des Princes...