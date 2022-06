PSG : Ayman Kari a décidé de rester !

La suite après cette publicité

En voilà une bien bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et son centre de formation. Alors que Xavi Simons, par exemple, a quitté la capitale pour le PSV Eindhoven sans même prolonger, un autre jeune du club de la capitale a décidé de prendre une autre décision bien plus positive pour la formation francilienne. Il s'agit d'Ayman Kari. Annoncé sur le départ avec un contrat se terminant ce jeudi, le milieu de terrain a finalement décidé de rester !

Selon nos informations, le jeune milieu de terrain de 17 ans a signé une prolongation il y a peu. Un accord total avait effectivement été trouvé ces derniers jours. Toujours d'après nos informations, Antero Henrique, assisté par le responsable du centre de formation Yohan Cabaye, a eu les bons mots pour convaincre le principal concerné de s'installer dans la durée avec les champions de France en titre.

Des garanties sur le plan sportif

Auteur d'une énorme saison 2021/22 avec les U19 du PSG entraînés par Zoumana Camara, Ayman Kari et son entourage ont eu certaines garanties sur le plan sportif pour les saisons à venir. Le milieu de terrain, qui a fait 24 apparitions sur 28 matches en Championnat national U19, dont 21 titularisations (1 but, 4 caviars) cette saison, va donc poursuivre l'aventure parisienne pour le plus grand bonheur des champions de France et de leurs supporters.

Car depuis plusieurs mois, le principal concerné ne cesse d'impressionner. Surtout repéré en Youth League, Ayman Kari intéressait énormément de clubs, à commencer par le Bayern Munich qui voulait le récupérer. Mais finalement, le Paris SG a devancé tout le monde et réussi à le conserver.