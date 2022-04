Premier League : Manchester City maîtrise Burnley et reprend la tête, Chelsea sombre contre Brentford

Plus que jamais, les Anglais salivent en vue du duel, peut-être décisif pour la course au titre, entre Manchester City et Liverpool dimanche prochain (17h30). Après le succès inaugural des Reds face à Watford (2-0) un peu plus tôt ce samedi pour lancer cette 31ème journée de Premier League, les Cityzens ont parfaitement géré la pression en allant s'imposer sur la pelouse de Burnley sur le même score (2-0), dans le cadre du traditionnel multiplex de 16 heures au Royaume de Sa Majesté.

Manchester City assure

Avec une charnière inédite composée de Laporte et Aké, en raison de l'absence de Dias, blessé de longue date, et de Stones, trop juste pour débuter cette partie, les hommes de Pep Guardiola ont déroulé sans jamais être inquiétés par une formation semblant être à des années lumières d'eux. Le petit coup frisson provoqué par Brownhill (2e) n'a pas déstabilisé Man City. De Bruyne a rapidement profité d'une belle remise de Sterling pour allumer la lucarne de Pope (5e), avant que l'ailier anglais ne récidive, cette fois pour Gündoğan, après, encore, une combinaison entre Sterling et KDB (25e).

Si les filets de Burnley n'ont plus tremblé après ce break rapide, les Sky Blues ont multiplié les occasions, toutefois trop timides pour mettre en danger le portier adverse (51e, 58e), si ce n'est sur ce poteau signé Jesus (80e). L'essentiel était de toute façon ailleurs pour Manchester City, qui récupère sa place de leader de Premier League, avec, de nouveau, une longueur d'avance sur Liverpool. De quoi promettre un choc plus bouillant que jamais à l'Etihad Stadium le week-end prochain. De son côté, le Burnley, avant-dernier du championnat, devra batailler ferme jusqu'au bout malgré ses 3 matchs de retard.

Chelsea coule

Chelsea a certainement réalisé la mauvaise opération du jour en concédant sa 4ème défaite de la saison, à la maison, contre le promu Brentford (1-4). En difficulté face au bloc des Bees bien en place et jouant crânement ses coups, les Blues ont dû penser avoir fait le plus dur quand Rüdiger, d'une lourde frappe lointaine, a ouvert le score sous le soleil londonien (48e). Mais la formation entraînée par Thomas Frank a de la ressource et ne s'est pas laissée abattre. En l'espace de 10 minutes, Brentford a inversé la vapeur à Stamford Bridge.

Janelt a d'abord rapidement répondu au défenseur central très courtisé sur un service du Frenchy Mbeumo (50e), avant qu'Eriksen, pour la belle histoire du jour, ne donne l'avantage aux siens (54e). Le milieu de terrain allemand s'est ensuite offert un doublé, d'un somptueux piqué, pour faire le break surprise dans cette partie (60e). Chelsea a poussé pour recoller au score, mais il s'agissait d'un jour sans pour les hommes de Thomas Tuchel, à l'image de ce face-à-face raté par Havertz (68e), punis par l'entrant Wissa en fin de partie (87e). Chelsea perd des plumes et pourrait voir Arsenal, en cas de victoire à Crystal Palace lundi, revenir à trois unités du podium. Brentford s'offre un succès de prestige et prend de l'air sur la zone rouge.

Wolverhampton continue de rêver d'Europe

Dans les autres rencontres de créneau horaire, Norwich a ramené un point de Brighton (0-0) mais reste lanterne rouge de Premier League, alors que Maupay a raté le penalty de la gagne (29e). Même son de cloche pour Southampton, en déplacement à Leeds (1-1), qui a au passage mis fin à une série de 4 défaites de rang. Enfin, Wolverhampton a pris le meilleur sur Aston Villa (2-1), après un ultime sauvetage de Sá devant Cash (90e+5). De quoi confirmer que les Wolves ont bien l'intention de se mêler jusqu'au bout à la course à l'Europe dans ce championnat d'Angleterre.

Les résultats de l'après-midi