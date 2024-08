EdF : déjà un gros absent dans la nouvelle liste de Didier Deschamps

Et si Didier Deschamps nous réservait une surprise au milieu de terrain ? Plus d’un mois après son élimination en demi-finale de l’Euro contre l’Espagne (2-1), l’équipe de France est déjà proche d’un retour aux affaires. Jeudi prochain, le sélectionneur des Bleus dévoilera sa première liste de la saison, en vue des deux rencontres de Ligue des Nations face à l’Italie, le 6 septembre, et la Belgique, le 9.

Ces derniers jours, il se murmurait qu’un petit nouveau nommé Michael Olise allait probablement découvrir le groupe tricolore. Mais à l’inverse, un cadre devrait, lui, le quitter. Comme le rapporte le journal L’Équipe ce mercredi, Adrien Rabiot ne devrait en effet pas être convoqué par Deschamps. Actuellement sans club, l’ancien Turinois s’entraîne seul dans le sud-est de la France mais accuse un déficit au niveau du rythme, faute d’avoir pu bénéficier d’une vraie préparation. Une situation qui rend alors peu probable sa convocation. Avec Eduardo Camavinga, blessé, c’est donc une deuxième place au milieu qui devrait se libérer.