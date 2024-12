Fiorentina : David De Gea et Ismaël Bennacer apportent leur soutien à Edoardo Bove

Le match opposant la Fiorentina à l’Inter Milan sur la pelouse du stade Artemio Franchi a été suspendu en raison d’une urgence médicale et reporté à une date ultérieure, également en raison de l’état de choc des deux équipes avec de nombreux joueurs fondant en larmes. Le milieu de terrain, Edoardo Bove, était en train de lacer ses chaussures avant de se relever et de s’effondrer. Les premières bonnes nouvelles sont tombées : le joueur de 22 ans est désormais conscient, éveillé et respire normalement sans assistance. Il subira un scanner dans les prochaines minutes, alors que son entraîneur, ses coéquipiers, sa famille, sa petite amie, le maire de Florence et le président de la Région sont tous présents à son chevet à l’hôpital de Careggi.

Depuis la scène d’effroi, les hommages se succèdent sur les réseaux sociaux. De très nombreux clubs de Serie A (Napoli, Torino, Juventus, son ancien club l’AS Roma, le Hellas Vérone) ont apporté leur soutien à Edoardo Bove. Le gardien de la Fiorentina, David De Gea, a d’ailleurs tweeté : «Dieu, s’il te plaît», en guise de pensée pour son coéquipier. Le milieu de l’AC Milan, Ismaël Bennacer, a également tenu à soutenir l’international espoir italien : «Toutes mes pensées vont à Edoardo Bove, en espérant que ce n’était qu’une frayeur»