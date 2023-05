Ferran Torres ne veut pas quitter le FC Barcelone

La suite après cette publicité

De plus en plus indésirable au FC Barcelone, Ferran Torres n’a en tout cas pas l’intention de s’en aller lors du prochain mercato. C’est l’information que révèle ce samedi le Mundo Deportivo. Bien qu’il soit rarement titulaire, l’attaquant de 24 ans souhaite encore s’imposer en Catalogne. Du côté de la direction, on n’entend pas le dossier de la même façon. L’ancien joueur de Valence fait partie des joueurs à vendre cet été.

Mais l’international espagnol ne semble pas être dérangé par la situation et comprend la concurrence au sein de l’effectif. Selon les dernières rumeurs, Aston Villa serait très intéressé par Torres. Ce dernier possède un contrat jusqu’en 2027 avec le leader actuel de la Liga. Pour convaincre ses dirigeants, le numéro 11 du Barça va devoir réaliser une fin de saison de qualité pour espérer porter le maillot blaugrana la saison prochaine.

