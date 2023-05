Les ambitieux plan d’Aston Villa sur le mercato

La suite après cette publicité

Un Unai et ça repart ! Embourbé dans une saison médiocre avec Steven Gerrard, Aston Villa a fait appel en octobre dernier à Unai Emery, alors en poste à Villarreal. Et depuis l’arrivée du technicien espagnol, le club de Birmingham est passé de la zone rouge à l’espoir d’une qualification européenne. Actuellement 8e de Premier League à 4 journées de la fin, il va affronter les trois clubs qui le précèdent au classement d’ici la fin du mois de mai, Tottenham, Liverpool et Brighton.

Les dirigeants sont en tout cas ravis du travail effectué et sont prêts à fournir une équipe de qualité au coach ibérique la saison prochaine. D’ailleurs, la presse espagnole bruissait de rumeurs quant à la possible arrivée de Mateu Alemany, désormais ex-directeur du football du FC Barcelone. Et l’une des premières cibles viendrait du même club, à savoir Ferran Torres. Selon le Daily Telegraph, l’ailier espagnol âgé de 23 ans est courtisé par les Villans. Mais ce n’est pas tout.

La piste Guendouzi toujours d’actualité

L’attaquant serbe de la Juventus Turin Dusan Vlahovic est également dans le viseur. Et cela serait un coup majeur sur le marché des transferts. La Juventus Turin, un poil déçu du rendement de son joueur acheté plus de 80 M€ à la Fiorentina il y a un an et demi, est prête à le vendre en cas de belle offre cet été. Reste à savoir si Aston Villa peut le séduire, sportivement parlant.

Autre piste énoncée, celle menant au latéral gauche d’Arsenal Kieran Tierney, annoncé sur le départ d’Arsenal et dans le viseur de Newcastle. On n’oublie pas non plus l’envie de recruter Matteo Guendouzi, ciblé depuis l’hiver dernier mais pour lequel aucune offre n’avait été formulée. Tous les secteurs sont en tout cas concernés, de la défense à l’attaque. L’objectif : donner à Unai Emery une équipe solide pour jouer les premiers rôles dès le début de la prochaine saison.