Real Madrid : le cas Gareth Bale fait de plus en plus jaser !

Il y a des joueurs qui font parler d'eux pour de bonnes choses, et d'autres pour de moins bonnes. Du côté du Real Madrid, Karim Benzema ou encore Vinicius Jr sont étincelants cette saison sur les pelouses de Liga et de Ligue des Champions. A l'inverse, un joueur comme Gareth Bale est dans le dur, voire même plus que ça. Sérieusement touché au genou mi-septembre, l'ailier de 32 ans n'a disputé que trois matches cette saison avec la Casa Blanca, et c'était lors du lancement de l'exercice 2021-2022 puisqu'il a disputé les trois premières journées. Et depuis, plus rien, du moins avec les Merengues.

La suite après cette publicité

Après plusieurs semaines de rééducation, l'international gallois (100 capes, 36 buts) a pu revenir à la compétition le 13 novembre dernier mais avec sa sélection, contre la Biélorussie (5-1, éliminatoires de la Coupe du Monde 2022). Une bonne nouvelle sur le papier, sauf que le principal concerné s'est une nouvelle fois blessé, cette fois-ci au mollet. Résultat, il sera absent jusqu'à mi-décembre au moins, et sa situation commence à agacer. Comme le titre le quotidien AS ce samedi sur sa Une, «Bale n'est pas le bienvenu» à Madrid ! Et pour cause, cette blessure liée aux dernières déclarations de son agent ont rendu furieux les fans.

Une blessure qui fait parler

Interrogé sur les critiques envers son client, Jonathan Barnett avait eu des mots très durs cette semaine au sujet des supporters : « c'est sans importance, je me fiche de ce qu'ils pensent. Je me fiche de ce que pensent les fans du Real Madrid, pourquoi devrais-je m'en soucier ? Je pense qu'ils ont été dégoûtés par Gareth Bale. Il a tout gagné et ils ont été méchants avec lui. » Le journal espagnol avance que les propos tenus par l'agent de Gareth Bale ne sont pas du tout passés dans la capitale espagnole, d'où le titre sur leur Une. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que Gareth Bale, ou son entourage, s'attire les foudres des socios.

Le 19 novembre 2019, l'ancien joueur de Tottenham avait sorti une banderole après un match avec les Gallois, avec écrit « Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre », et ça n'avait pas plu. Et si on y a ajoute son faible apport dans le jeu madrilène depuis son arrivée, le cocktail n'est pas très savoureux. Et avec les déclarations de Jonathan Barnett et cette nouvelle blessure en sélection alors qu'il n'a pas beaucoup porté le maillot madrilène depuis le mois d'août, on se demande désormais comment Gareth Bale va pouvoir inverser la tendance pour revenir dans le cœur des fans du Real Madrid.