Valence : Kevin Gameiro prend très cher

Valence traverse une situation compliquée sur le plan institutionnel. Sur Foot Mercato, on a déjà évoqué, à de nombreuses reprises les soucis vécus par le club de la côte méditerranéenne, qui a notamment mis à la porte bon nombre de cadres lors du dernier mercato, à l'image de Dani Parejo (Villarreal) ou Rodrigo Moreno (Leeds). Sur le terrain, ça ne se passe en revanche pas trop mal, du moins, mieux que ce que pouvait laisser présager cette intersaison désastreuse.

La suite après cette publicité

Les troupes de Javi Gracia sortent notamment d'une victoire 4-1 face au Real Madrid avant la trêve internationale, et pointent à la huitième place du classement, menés par des joueurs comme José Luis Gaya ou Carlos Soler. Dimanche soir, pour la dixième journée de Liga, les Ches se déplaçaient en terres basques pour affronter Alavés. Et la rencontre avait bien mal démarré, puisqu'après un quart d'heure de jeu, Valence était mené 2-0. Mais, grâce à cette force de caractère qu'ils ont affiché à plusieurs reprises cette saison, les Murcielagos ont réussi à revenir à 2-2.

La presse locale ne le loupe pas

Et ils auraient même pu repartir de Vitoria avec les trois points. Dans le temps additionnel, Kevin Gameiro avait la balle du 3-2, seul devant le portier après un caviar de Gonçalo Guedes. Mais le buteur français a expédié le cuir bien au-dessus du cadre, alors qu'il semblait presque plus facile d'au moins cadrer que de l'envoyer dehors. Plus tôt dans la rencontre, l'ancien du PSG avait déjà manqué d'autres occasions, même s'il avait été au service pour Manu Vallejo sur le but du 2-1. De quoi déclencher la colère des fans de l'écurie de Liga sur les réseaux sociaux.

« Il a manqué trois face à face. Impardonnable », résume le média de Valence Superdeporte, qui a accordé un 2/10 au Français. Marca affirme que « Gameiro fera des cauchemars avec ce match ». Titularisé en l'absence de Maxi Gomez, le joueur de 33 ans qui n'a toujours pas marqué en sept apparitions de Liga (dont 3 titularisations) n'a clairement pas marqué des points. Javi Gracia n'a pas voulu l'accabler en conférence de presse - « les occasions offertes à l'adversaire en première période me font plus rager que les occasions ratées à la fin » - mais nul doute que ce match va laisser des traces. Parmi les plus gros salaires du club malgré son rôle secondaire, Kevin Gameiro a bien mal lancé sa saison...