Les éloges XXL de Luis Enrique pour son PSG

Paris est aux anges. Condamné à l’exploit face à un Manchester City requinqué après de longues semaines de crise, le club de la capitale a bien cru vivre une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Mené 2-0 en début de deuxième période, le champion de France en titre a su réagir pour l’emporter 4 buts à 2. Un succès qui a forcément ravi Nasser Al-Khelaïfi.

Mais l’une des réactions les plus attendues était celle de Luis Enrique. Toujours prêt à surprendre les médias, comme son choix de ne pas titulariser Ousmane Dembélé, l’Espagnol n’a, pour une fois, pas fait de métaphore bizarre pour expliquer le succès des siens. L’ancien patron de la Roja a tout simplement félicité ses ouailles, qui pointent désormais à la 22e place du classement.

«Le niveau des joueurs a été exceptionnel aujourd’hui»

« Je ne sais pas en vérité. Le match a été très intense, très difficile. La première période, c’était très disputé avec des équipes qui voulaient le ballon. On a marqué le but à la fin de la première période, mais la VAR l’a annulé. En deuxième, on a débuté de la pire des manières, mais cette équipe a la foi, elle croit en elle. J’ai vu beaucoup de choses positives. Nos joueurs luttent jusqu’à la fin », a-t-il déclaré, avant de saluer le nouveau visage du PSG, notamment en C1.

« Depuis la saison dernière, le PSG est une équipe royale, qui n’a rien à envier, qui joue, qui attaque, on peut avoir de bons résultats ou non. Le niveau des joueurs a été exceptionnel aujourd’hui. C’est une grande victoire qu’on dédie à nos supporters. » Sous l’ère QSI, le PSG nous a habitués à s’effondrer en Ligue des Champions lorsque le scénario n’était pas favorable. Mais depuis la remontada face au Barça la saison dernière en quart de finale, la bande de Luis Enrique prouve qu’elle a du caractère.