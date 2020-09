Mikel Arteta explique la mise à l'écart de William Saliba

En ouverture de la saison de Premier League, Arsenal a battu Fulham 3-0 à Craven Cottage. Si Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang ont marqué pour les Gunners, la petite sensation est venue de Gabriel Magalhaes, le défenseur central brésilien transféré du LOSC il y a quelques jours, qui a fêté ses débuts comme titulaire en trouvant le chemin des filets. Cet après-midi, dans l'ouest londonien, c'est avec Rob Holding et Kieran Tierney, dans une défense à trois, que l'ancien Dogue a démarré son histoire anglaise. Si l'autre recrue estivale, Willian, était lui aussi titulaire sur le front de l'attaque, pas de William Saliba. Transféré de l'AS Saint-Etienne pour 30 millions d'euros cet hiver, le défenseur central titulaire à 19 ans chez les Verts n'était même pas sur la feuille de match pour la première de la saison des Gunners. Une décision dont Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, s'est expliqué.

«Je pense qu'il va lui falloir un certain temps pour s'adapter à notre façon de jouer, mais aussi pour s'adapter à la langue, au rythme, à l'intensité physique du pays. Nous devons également garder à l'esprit qu'il n'a pas beaucoup joué au football la saison dernière avec toutes les blessures qu'il a subies. Je pense donc que nous devrons être patients, choisir les bons matchs dans un environnement approprié et essayer de le laisser grandir parce qu'il a un très bon potentiel», a lâché le coach espagnol, qui n'avait pas non plus compté sur le Français, resté sur le banc, lors de la victoire face à Liverpool au Community Shield. Patience donc pour William Saliba, qui n'a pour le moment disputé que 45 minutes avec Arsenal, le 25 août dernier, en préparation, face à Milton Keynes (D3).