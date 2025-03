LOSC-BVB : l’énorme boulette de Gregor Kobel sur le but de Jonathan David

Après la qualification tonitruante du Paris Saint-Germain mardi soir à Anfield contre Liverpool, le football français avait une chance précieuse ce mercredi de valider un deuxième ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En effet, le LOSC ouvrait les portes de son stade de Pierre Mauroy à un Borussia Dortmund en pleine crise qui enchaîne des clashs intenses en interne. A la suite d’un précieux match nul (1-1) au Signal Iduna Park à l’aller, les Dogues pouvaient finir le travail ce mercredi à la maison.

KOBEL SE TROUE ET DAVID OUVRE LE SCORE 💥



Les Dogues prennent déjà les devants ⚡️#LOSCBVB | #UCL pic.twitter.com/ibzovjYcPr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 12, 2025

La première période a été marquée par un gros pressing d’entrée de jeu de la part du Borussia Dortmund qui essayait de pousser Lille à la faute. Mais les troupes de Bruno Genesio s’en sortaient très bien face au pressing allemand et faisaient preuve de précision technique. Au point où ce sont bien les Dogues qui ont ouvert le score. Déboulé côté gauche d’Ismaily qui a été mis sur orbite, le Brésilien a bien accéléré dans la surface et a centré devant le but pour Jonathan David qui a frappé à bout portant. Peu puissante, sa tentative est passée néanmoins entre les jambes de Gregor Kobel qui s’est totalement loupé sur cette action (6e, 1-0).