OL : un banc de luxe qui doit monter en régime

L'Olympique Lyonnais a de formidables raisons d'être heureux. Depuis trois mois maintenant, les pensionnaires du Groupama Stadium sont invaincus en Ligue 1 Uber Eats. En effet, le dernier revers des Gones remonte au 15 septembre face à Montpellier (2-1). Depuis, ils ont enchaîné une série de onze rencontres sans défaite (7 victoires, 4 nuls), dont 5 succès sur les 5 derniers matches. Ils espéraient donc poursuivre ainsi ce mercredi face à Brest. Pour l'occasion, Rudi Garcia faisait légèrement tourner en titularisant Moussa Dembélé, Maxence Caqueret, Bruno Guimarães et Mattia De Sciglio.

Des joueurs moins utilisés qui n'ont pas vraiment brillé

Tous espéraient marquer des points, car la plupart étaient remplaçants ces derniers temps. Aligné au poste de latéral gauche, le polyvalent De Sciglio profitait du fait que son coach fasse souffler Maxwel Cornet pour débuter. Il a été préféré à Melvin Bard, qui prétendait aussi à cette place. Et l'Italien a vécu une soirée difficile. Malgré quelques montées, il ne s'est pas montré solide défensivement. Arès avoir reçu un jaune à la 15e suite à une faute sur Jean-Kévin Duverne au milieu de terrain, il a été coupable sur l'ouverture du score de Philippoteaux (0-1, 39e). En effet, son placement défensif était mauvais.

Une prestation insipide de la part du joueur prêté par la Juventus, remplacé dès la 54e par Cornet. Maxence Caqueret est sorti au même moment, remplacé par Lucas Paqueta. Titulaire, le Gone de 20 ans retrouvait le onze de départ pour la première fois depuis le 22 novembre. Si, comme toujours, il n'a pas ménagé ses efforts et a parcouru des kilomètres, il n'a pas vraiment pesé dans l'entrejeu. Comme lui, Moussa Dembélé attendait cette titularisation avec impatience. L'attaquant français n'a plus débuté depuis le 8 novembre contre l'ASSE, Rudi Garcia préférant aligné le trio Memphis-Kadewere-Toko Ekambi.

Garcia veut garder tout le monde concentré

Relancé face à Brest à la place de Depay, il a tenté sa chance à de multiples reprises mais il n'a pas été récompensé. Rudi Garcia lui a maintenu sa confiance, en sortant Toko Ekambi à la 54e pour faire entrer Memphis, buteur à la 69e sur penalty. Il l'a sorti à la 78e pour faire entrer Rayan Cherki. Si certains remplaçants ont eu donc l'occasion de s'exprimer (Diomandé est aussi entré), d'autres n'ont pas pu le faire comme Melvin Bard ou encore Djamel Benlamri, peu utilisés. Alors que Rudi Garcia a souhaité faire tourner un peu son onze, lui qui s'est beaucoup appuyé sur le même onze ces derniers temps, les joueurs relancés n'ont pas vraiment brillé.

En revanche, comme souvent ces derniers temps, les entrants en jeu ont apporté, surtout Memphis et Cornet tous les deux buteurs. Dans une saison où Lyon va se concentrer sur la L1, les places valent chères. Si le banc lyonnais est fort sur le papier, il doit apporter beaucoup plus de solutions quand Garcia fait appel à lui pour faire tourner et souffler son onze type. Après la rencontre, Rudi Garcia était pourtant satisfait de ses choix et a évoqué les joueurs qu'il a moins utilisé cette saison. «J'ai bien aimé la rentrée de Rayan (Cherki), même si elle n'était pas très longue non plus. Mattia (De Sciglio) est sorti car il avait un jaune et je ne voulais surtout pas qu'il soit exposé (...) Moussa Dembélé a été volontaire. Quand Memphis est entré, je l'ai mis sur le côté à l'instar de ce que font Karl (Toko Ekambi) et Tino (Kadewere). Il n'a pas eu beaucoup d'occasions franches, il était surveillé de près». Lui comme ses coéquipiers étaient aussi observés de près par un Rudi Garcia qui doit maintenir tout le monde concentré, y compris les remplaçants, cette saison pour viser plus haut.