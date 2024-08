Chelsea : João Félix explique son choix

C’était dans l’air du temps, c’est officiel à présent. João Félix (24 ans) a définitivement quitté l’Atlético de Madrid afin de rejoindre Chelsea. Un club qu’il connaît très bien puisqu’il avait déjà été prêté là-bas six mois lors de l’exercice 2022-23. Après un passage par le Barça l’an dernier, le Portugais, qui porté le numéro 14, a donc retrouvé les Blues. Lors de sa première interview donnée depuis sa signature, le joueur a expliqué son choix au site officiel du club.

«C’est une chance pour moi de trouver une maison. Après deux prêts, à Chelsea et au Barça, j’avais besoin de rester définitivement au même endroit. Il n’y a pas de meilleur endroit pour moi que Chelsea. Je vois un endroit parfait pour briller. Il y a eu des choses qui m’ont donné envie de revenir : le projet, le club, le championnat, les supporters, le temps que j’ai passé ici et que j’ai adoré. Je me sentais vraiment bien quand j’étais ici, malgré les résultats que nous avions eus. Je suis vraiment content d’être de retour. J’ai évolué en tant que joueur sur de nombreux plans : la perception du jeu et les espaces où la balle peut arriver facilement et où je peux avoir plus d’impact. J’essaie de comprendre cela en regardant des vidéos de mes matchs. J’ai un peu changé depuis ma dernière venue ici. J’ai 24 ans maintenant. J’en aurai 25 en novembre. J’ai l’impression d’avoir grandi en tant que joueur. C’est normal avec l’âge. Je suis mieux préparé pour la Premier League. J’ai l’impression que mes meilleures années sont devant moi. Je n’en doute pas. Les meilleures années sont encore à venir. Et cette année va être une bonne année, car maintenant je suis en permanence à la maison et je peux en profiter.» Après la parole, place aux actes maintenant !