Italie : Roberto Mancini explique l’absence de Moise Kean

Impressionnante depuis le début de l’Euro (3 victoires en trois matchs, aucun but encaissé), l’Italie se présente comme l’un des véritables favoris au titre final. Les hommes de Roberto Mancini semblent être sur un nuage et performant aussi bien en défense qu’en attaque. Pour la compétition, le sélectionneur italien a décidé de se passer de Moise Kean. Il a justifié son choix en conférence de presse.

« Nous avons été désolés de ne pas l’emmener, ainsi que Politano, Mancini et d’autres. Moise sait qu’il peut être un grand joueur de l’équipe nationale dans le futur, cela dépendra de lui comme des autres. Il a d’énormes qualités qu’il peut améliorer : je l’aime, je sais qu’il a de la qualité et pour nous, c’était une déception de le laisser de côté, lui et d’autres. »