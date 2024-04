PSG - Barça : Pedri raconte son entrée décisive

Entré en jeu à la place de Sergi Roberto (61e) lors de la victoire du FC Barcelone au Parc des Princes (3-2), Pedri restera finalement comme l’un des grands artisans du succès catalan. Une minute après son apparition sur la pelouse, le jeune Espagnol servait ainsi, dans la profondeur, Raphinha, qui égalisait d’une splendide reprise de volée (2-2, 62e). De quoi souligner le coaching payant de Xavi, qui aura également eu le nez fin quelques instants plus tard, au moment de lancer Andreas Christensen, auteur du troisième but. Présent en zone mixte après la rencontre, Pedri a logiquement affiché sa joie avant de retrouver les Rouge et Bleu, mardi prochain, au stade de Montjuïc.

«Je voulais un match où l’on se donne à fond, cela faisait longtemps que nous n’avions pas atteint les quarts de finale et je suis très heureux de la victoire de l’équipe», a tout d’abord lancé la pépite barcelonaise avant de revenir sur sa passe décisive pour Raphinha. «J’essaye toujours de rentrer avec la mentalité de vouloir le ballon et l’un des premiers je pense, mon premier, je vois Rafa (Raphinha, ndlr), qui n’arrête jamais de frapper et Dieu merci, je lui ai donné la balle parfaite et il l’a terminée de façon spectaculaire».