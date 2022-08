Ligue 1 : Strasbourg tenu en échec à domicile face à Reims

Suite de la troisième journée de Ligue 1 à la Meinau : le Racing Club de Strasbourg recevait le Stade de Reims pour tenter de glaner sa première victoire après un nul à Nice et une défaite contre Monaco à domicile. Les Champenois connaissaient également une entame de saison compliquée en championnat avec deux revers à Marseille et face à Clermont. Une rencontre importante pour les deux formations afin d'engranger de la confiance dès le départ.

Côté compositions, Julien Stéphan réalisait deux changements par rapport au onze tenu en échec face au Gym, avec Lucas Perrin et Sanjin Prcić qui remplaçaient respectivement Gerzino Nyamsi et Jean-Eudes Aholou. Chez le SdR, Oscar Garcia devait faire sans Emmanuel Agbadou, expulsé la semaine passée. C'est le Sénégalais Dion Lopy qui prenait sa place dans l'entrejeu, aux côtés de Marshall Munetsi et derrière Folarin Balgun, en forme dans ce début de saison (2 matches, 2 buts).

Reims puni puis récompensé en fin de match

Dans une très belle ambiance dans l'antre alsacien, Thomasson lançait les hostilités dès l'entame de match d'une frappe croisée, qui flirtait avec le poteau de Pentz (1e). Si Balogun croyait refroidir la Meinau d'un but, finalement signalé hors-jeu (4e), les locaux ouvraient le score juste avant la pause grâce à Alexander Djiku (1-0, 45+3e), et ce malgré la grosse domination rémoise dans la moitié de terrain adverse (7e, 24e, 44e).

Au retour des vestiaires, le Stade de Reims se heurtait à un Matz Sels impérial sur sa ligne (5 arrêts). Néanmoins, le portier belge ne faisait que retarder l'égalisation des visiteurs signée Balogun, encore lui, qui voyait son ballon claqué par le dernier rempart, mais trop tard à en croire la Goal Line Technology (1-1, 84e). Score de parité entre Strasbourg et Reims, qui restent en seconde partie de tableau après ce partage des points.