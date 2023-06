Italie : Roberto Mancini tape du poing sur la table après la sortie de Gianluigi Donnarumma

L’Italie a été éliminée en demi-finale de la Ligue des Nations par l’Espagne ce jeudi (2-1). Une défaite qui a laissé des traces dans les têtes des joueurs de Roberto Mancini, à l’image de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien du Paris Saint-Germain a reconnu qu’il ne prenait plus de plaisir avec sa sélection en ce moment. «On ne s’amuse plus autant qu’avant» a notamment confié le portier de 24 ans. Une sortie qui n’a pas été du gout de son entraîneur avec la Squadra Azzurra.

En effet, Roberto Mancini a confié son inquiétude après la sortie de son gardien de but. «Je ne sais pas s’ils ont vraiment dit ces mots. Ils ne me les ont pas dit mais je leur demanderai. Mais au-delà de la fatigue de la fin de saison, s’ils ne s’amusent pas, c’est un problème. Moi, quand j’arrive dans un stade comme celui-ci, sur un terrain comme celui-ci, j’ai envie de jouer au football. Il faut toujours s’amuser, si c’est le cas on aurait dû me le dire avant…» a tenu à rappeler le sélectionneur italien.

