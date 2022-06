La drôle de rencontre entre Luis Campos et Massimiliano Allegri...

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain, par l’intermédiaire de Nasser Al-Khelaïfi, a annoncé qu’une révolution de palais était imminente, juste après avoir réussi l’exploit de prolonger le contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025. Mais pour l’instant, seule l’intronisation de Luis Campos au poste de conseiller football est à signaler.

Cela n’empêche pas le Portugais de faire beaucoup parler. Surtout quand il est pris en photo aux côtés d’un entraîneur de renom. Hier, les réseaux sociaux se sont emballés lorsqu’une photo montrant Campos et Massimiliano Allegri ensemble à Monaco a été publiée. En quête d’un nouveau coach pour le PSG, le Lusitanien aurait-il des vues sur l’Italien ?

Une rencontre pas si hasardeuse que ça...

Pour rappel, malgré les rumeurs autour de Zinedine Zidane, Campos aurait fait du Niçois Christophe Galtier l’une de ses priorités. Et Allegri dans tout ça ? Les deux hommes sont proches et la Gazzetta dello Sport nous en dit plus ce matin sur cette rencontre à l’Hôtel de Paris. Dans un premier temps, le journal affirme que ce déjeuner a été plus que cordial. De son côté, après avoir fui les questions, la Juventus a indiqué que cette rencontre est un pur hasard. Une version également servie par l’entourage d’Allegri.

Néanmoins, le quotidien affirme que Campos aurait bien tenté de le convaincre de le rejoindre à Paris. Une tentative face à laquelle Allegri aurait répondu : « j’ai un rôle à la Juventus qui va au-delà de mon contrat. Je reste à Turin ». Lié aux Bianconeri avec un contrat de 9 M€ annuels jusqu’en 2025, Massimiliano Allegri a donc une nouvelle fois repoussé les avances franciliennes. Il se sent bien dans le Piémont.