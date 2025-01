Udinese : Oumar Solet justifie son arrivée en Italie

Depuis octobre, Oumar Solet est un joueur de l’Udinese. Le défenseur de 24 ans, convoité par de nombreuses écuries en Europe, avait fait le choix de rejoindre librement Udine après avoir résilié son contrat avec le RB Salzbourg. Un choix qui avait de quoi interroger tant l’équipe de Serie A stagne dans le ventre mou de l’autre côté des Alpes comme en témoigne leur neuvième place au classement en Serie A. N’ayant toujours pas disputé le moindre match en Italie, Oumar Solet est revenu sur son choix au micro de Sky Italia :

«C’est vrai, lorsque j’étais à Salzbourg, divers clubs italiens s’intéressaient à moi. Maintenant, je peux enfin jouer dans un championnat important et avec une équipe qui croit beaucoup en moi : quand l’Udinese m’a présenté le projet, ils m’ont immédiatement convaincu. J’ai pris l’avion et je suis allé signer. (…) J’ai pris beaucoup de plaisir à Salzbourg. Nous avons remporté le championnat trois fois et chaque match de Ligue des Champions vous apprend quelque chose de nouveau : c’est un privilège et une grande émotion. Mais jouer seulement six grands matches par an ne me suffisaient plus : désormais, je ressens le besoin de défier les meilleurs joueurs chaque semaine et c’est pourquoi j’ai choisi la Serie A.»