Le PSG va devoir batailler pour Moise Kean

Auteur de 16 réalisations toutes compétitions confondues, Moise Kean (20 ans) a déjà parfaitement rempli son contrat. Le jeune attaquant, arrivé sur la pointe des pieds sous la forme d'un prêt sec en provenance d'Everton l'été passé, a parfaitement pallié les absences ou les méformes des autres stars offensives du Paris SG depuis le début de la saison. Très logiquement, le club de la capitale a commencé à discuter avec les Toffees pour savoir dans quelle mesure ils étaient prêts à négocier pour un transfert de l'international italien (8 sélections, 2 buts), sous contrat jusqu'en juin 2024.

Mais Leonardo est loin d'être le seul à s'être rapproché de son homologue anglais Marcel Brands. La Gazzetta dello Sport nous apprend ce mercredi que la Juventus, club formateur de l'Azzurro, a également contacté les pensionnaires de Goodison Park pour tâter le terrain et leur proposer un échange pour faire baisser la note. Plusieurs profils ont été suggérés (Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi) et Carlo Ancelotti aurait fait savoir qu'il accepterait de discuter si la Vieille Dame mettait Merih Demiral (23 ans), le prometteur central turc, dans la balance.

La Juve et l'Inter s'en mêlent

Une chose est sûre, les Bianconeri l'ont placé sur leur short-list, aux côtés de Sergio Agüero (33 ans, libre en juin), Arkadiusz Milik (27 ans, Olympique de Marseille) et Mauro Icardi (28 ans, Paris SG). Ils ne sont d'ailleurs pas un cas isolé dans la Botte. Tuttosport révèle en effet que l'Inter, bien parti pour être champion d'Italie, l'a également placé parmi ses priorités estivales. Et là encore, les Nerazzurri entendraient utiliser un joueur de leur effectif pour séduire Ancelotti et les Anglais.

Il s'agit de Matias Vecino (29 ans). Le milieu international uruguayen (41 sélections, 3 buts) n'entre pas vraiment dans les plans d'Antonio Conte (4 apparitions seulement en Serie A) et plaisait beaucoup à Carletto lorsqu'il officiait du côté de Naples. Alors l'Inter tentera sa chance. Kean, représenté par un certain Mino Raiola, s'est lui montré évasif. «Je ne sais pas, je profite du moment, nous sommes en demi-finale de Ligue des Champions, il y aura encore du travail à l'avenir. Maintenant, je me concentre sur le PSG. Mon futur, je ne le connais pas encore», a-t-il lancé au micro de Sky Sport mardi soir. Le match à trois est lancé !