Arabie saoudite, Turquie, Portugal… Ces pays qui peuvent encore enflammer le mercato

La majorité des grands championnats a fermé les portes de son marché des transferts dans une soirée mouvementée. En France, il y a eu des dernières nouvelles qui ont mis le feu à notre Ligue 1 avec notamment l’accélération dans le sprint final du Stade Brestois (Mama Baldé, Edimilson Fernandes, Kamory Doumbia), les ajustements de l’Olympique Lyonnais (Warmed Omari, Wilfried Zaha) mais aussi au Stade Rennais (Jota) et au LOSC (Mitchel Bakker). A l’étranger, on a également assisté au dénouement du dossier Raheem Sterling qui a filé à Arsenal ou encore de Jadon Sancho qui s’est engagé à Chelsea. Sans oublier les officialisations attendues de Manu Koné à l’AS Roma, de Scott McTominay et de Billy Gilmour au Napoli mais également de Mohamed Simakan à Al-Nassr et de Nabil Fekir à Al-Jazira.

Mais revers de la médaille, si la dernière journée du mercato enflamme souvent les réseaux sociaux et les médias, la vérité peut être parfois beaucoup moins positive pour certains joueurs, désireux de plier bagages qui sont forcés de rester à quai. C’est le cas de nombreux grands joueurs qui sont toujours à la recherche d’un nouveau challenge. En ce sens, même s’ils ne pourront voguer vers la France, l’Italie, l’Allemane, l’Angleterre ou l’Espagne, il subsiste encore de nombreuses belles destinations prêtes à peaufiner le mercato. En effet, certains pays d’Europe et d’ailleurs ont leur fenêtre de mercato toujours ouverte pour quelques jours. Un moyen de retomber sur ses pattes pour ces joueurs bloqués dans les lofts des grands clubs.

AS Roma : Chris Smalling proche de s’engager avec Al-Feiha

Le Golfe et l’Amérique du Sud à l’assaut des bonnes affaires

C’est un secret de polichinelle, mais l’Arabie saoudite (fermeture le 2 septembre) et dans une moindre mesure le Qatar (fermeture le 9 septembre) ont eu l’habitude de réaliser d’énormes coups en fin de mercato, profitant de l’impossibilité des clubs européens à remplacer leurs joueurs désireux de parapher un joli pactole au Moyen-Orient. La Saudi Pro League a encore une fois raflé de solides talents en provenance du Vieux Continent durant ce mercato d’été avec les arrivées officialisées d’Ivan Toney (Al Ahli), João Cancelo (Al Hilal), Houssem Aouar (Al Ittihad), Moussa Diaby (Al Ittihad), Predrag Rajković (Al Ittihad), Kurt Zouma (Al Orobah), Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah) et Giacomo Bonaventura (Al Shabab). Moins fringant qu’à une époque, la Qatar Stars League a su attirer Luis Alberto (Al Duhail), Benjamin Bourigeaud (Al Duhail), Joselu (Al Gharafa), Mohamed Camara (Al Sadd), Aïssa Laïdouni (Al Wakrah). Mais ces deux pays sont loin d’avoir terminé leurs emplettes.

En effet, certains clubs européens peuvent y voir un joli point de chute pour leurs indésirables. On pense notamment au dossier Victor Osimhen qui n’a pas trouvé d’issue positive pour un départ. Si les Blues de Chelsea ne sont plus dans la course, les écuries saoudiennes peuvent encore revenir à la charge, alors que le serial buteur nigérian est actuellement exclu du groupe professionnel, non-inscrit sur la liste officielle pour disputer la Serie A et a été envoyé chez les jeunes. De même pour les Lofteurs parisiens comme Danilo Pereira ou Milan Škriniar. Au rayon des autres marchés «exotiques» encore ouverts, le Brésil (fermeture le 2 septembre) peut représenter une destination privilégiée et surtout très utile pour un club comme l’OL de John Textor (propriétaire de Botafogo) qui possède encore quelques indésirables dans ses rangs après l’échec du départ d’Ernest Nuamah. Sans oublier Dejan Lovren, Paul Akouokouou encore Anthony Lopes pour ne citer qu’eux. Même son de cloche pour le Mexique (fermeture le 10 septembre) qui a su surprendre son monde avec des transferts comme André-Pierre Gignac et Florian Thauvin.

Les destinations européennes possibles

Mais pour différentes raisons sportives ou personnelles, certains joueurs ne souhaitent pas s’exiler loin du Vieux Continent. Et cela tombe bien puisque plusieurs championnats européens ont encore leur fenêtre de transferts ouverte au moment où ces lignes sont écrites. Le Portugal (fermeture le 2 septembre), la Turquie (fermeture le 13 septembre), l’Autriche (fermeture le 5 septembre), la Grèce (fermeture le 11 septembre), la Belgique (fermeture le 6 septembre), les Pays-Bas (fermeture le 2 septembre), la Russie (fermeture le 12 septembre) et la Suisse (fermeture le 9 septembre) peuvent encore tous recruter. De quoi offrir un rebond intéressant via un prêt ou un transfert à bas coût. Les finances sont évidemment loin d’être similaires à celle des pays du Golfe mais certains cadors de ces pays jouent la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. On pense notamment à des équipes comme Benfica, Porto, Sporting, Ajax, Feyenoord, PSV, Sturm Graz, Rapid Vienne, RB Salzbourg, Panathinaïkós, Olympiakos, AEK Athènes, Young Boys, FC Bâle, CSKA Moscou, Zenith, Club Bruges, Union SG ou encore Anderlecht.

Du bien beau monde qui peut contenter clubs et joueurs du Big Five. On peut également glisser une mention pour l’Ukraine (fermeture le 6 septembre) qui peut se laisser tenter, surtout à travers des écuries comme le Shakhtar. De même pour la Serbie (fermeture le 13 septembre) pour renforcer les rangs du Partizan ou de l’Etoile Rouge de Belgrade. Si le plus lourd est passé, la fièvre du mercato estival n’est pas encore totalement passée. Certaines directions ont la chance de bénéficier d’un temps additionnel pour renforcer leurs rangs après un début de saison compliqué ou des suites de dossiers ratés. Des plans B, des opportunités de marché, des jolis coups rêvés… Tout est encore possible pour tous les clubs du monde. Surtout qu’il y a encore de nombreux joueurs sans contrat comme Memphis Depay, Adrien Rabiot, Anthony Martial, Yuzuf Yazici, Wissam Ben Yedder, Joel Matip, Dele Alli, Mats Hummels…