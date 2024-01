OL : Nemanja Matic est déjà très attendu

Cet hiver, Nemanja Matic a volé la vedette à de nombreux joueurs de Ligue 1. En effet, le Serbe a été l’une des stars du mercato d’hiver en France. Un pays qu’il a rejoint il y a quelques mois seulement. L’ancien joueur de Manchester United a poussé en coulisses pour quitter l’AS Roma et signer en Bretagne. Après un long bras de fer, José Mourinho, très déçu par l’attitude du joueur, et la Louve ont ouvert la porte. Matic a donc posé ses valises chez les pensionnaires du Roazhon Park le 14 août dernier pour deux ans. Cinq mois plus tard, le natif de Vrelo a refait le coup. Visiblement peu à son aise avec ses proches à Rennes, il a poussé pour s’en aller à l’OL. Puis d’autres clubs comme l’OM, Fulham ou encore Besiktas sont entrés dans la danse. Déçus par le comportement du joueur de 35 ans, les dirigeants bretons ont régulièrement fermé la porte.

La suite après cette publicité

Mais tout s’est décanté dans la semaine puisque Matic, qui a choisi Lyon, a reçu le feu vert de sa direction. Hasard du calendrier, les Gones affrontaient les Rennais vendredi soir au Groupama Stadium. Mais ils se sont inclinés 3 à 2 devant leurs supporters. Après la rencontre, Pierre Sage, honteux après le match (voir vidéo), a admis au micro de Prime Video qu’il attendait la signature du Serbe avec une certaine impatience. «L’arrivée de Matic va nous faire passer à trois milieux ? On verra. Pour l’instant, j’ai besoin de digérer notre premier acte et de comprendre nos erreurs. Bien évidemment, plus on aura de ressources, dont le joueur dont vous parlez, plus on sera bien.» Matic est déjà attendu de pied ferme…