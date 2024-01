Real Madrid : Carlo Ancelotti compte sur le retour d’Eduardo Camavinga

Le Real Madrid est en Arabie saoudite. En effet, les Merengues vont affronter l’Atlético de Madrid demain soir en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Un match délocalisé à Riyad. Pour l’occasion, Carlo Ancelotti va pouvoir compter sur plusieurs renforts très attendus.

«Tchouameni et Camavinga reviennent et j’ai plus d’options au milieu de terrain que lors des derniers matchs», a avoué le Mister en conférence de presse. Absent depuis le 11 novembre dernier, Eduardo Camavinga (21 ans), qui est présent dans le groupe, retrouve donc les siens. Un retour qui ne fera pas de mal aux Merengues.