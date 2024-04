Youth League : l’Olympiacos remporte la finale face à l’AC Milan

Ce lundi, l’Olympiacos et l’AC Milan ont croisé le fer lors de la finale de l’UEFA Youth League, la Ligue des champions des U19. Et ce sont les Grecs qui se sont finalement adjugés le titre grâce à une victoire 3 à 0. Tout s’est finalement joué en six minutes.

Après avoir neutralisé les jeunes italiens en première période (0-0), l’Olympiacos, qui avait éliminé Nantes en 1/2 finale, a ouvert le score sur pénalty à la 60e par le biais de Mouzakitis (1-0). Puis, Papakanellos (61e) et Bakoulas (66e) ont enfoncé les Milanais et ont remporté la rencontre.