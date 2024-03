EdF : Raymond Domenech tacle Dayot Upamecano

Samedi soir, la France reçoit l’Allemagne dans le cadre des matches amicaux de préparation à l’Euro 2024. Et la presse germanique a sollicité l’ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, pour avoir son avis sur différents sujets, dont les performances actuelles du défenseur français du Bayern Munich, Dayot Upamecano.

«Upamecano est comme l’actuelle équipe nationale allemande. Avec lui, on ne sait jamais quelle performance on va obtenir : parfois c’est bon, parfois ce n’est pas très bon et parfois c’est mauvais. Il a la « maladie » des Allemands. Il a eu une bonne phase par moments. Mais il ne joue pas toujours bien», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à TZ.