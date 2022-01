OL : Jérôme Boateng encense Rayan Cherki

Arrivé à l'Olympique Lyonnais cet été après la fin de son contrat au Bayern Munich, Jérôme Boateng (33 ans) a fait le point sur sa première partie de saison compliquée lors de ses six premiers mois à Lyon. Parmi les points positifs, le défenseur central allemand a retenu les performances de Rayan Cherki (18 ans), un talent prometteur selon lui.

«Rayan est un grand et jeune talent, car il dispose d’une très bonne technique. Il va très vite dans ses dribbles. Du coup, ce n’est pas simple de défendre sur lui. En plus, il utilise ses deux pieds. Mais avec lui, je dis toujours que j’ai envie d’en voir plus. Il a besoin de délivrer plus de passes décisives, de marquer davantage, d’être plus efficace», a expliqué l'international allemand, sur le site de la Ligue 1.