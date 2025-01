Manchester City cherche le successeur d’Ederson en Italie

Le weekend dernier, Manchester City a repris de belles couleurs en dominant West Ham (4-1) à l’Etihad Stadium, lors de la 20e journée de Premier League. Si la crise n’est pas encore totalement terminée, ce précieux succès en championnat permet de colmater les fissures et de débuter l’année 2025 sur de bons rails, alors que les Cityzens s’apprêtent à jouer leur survie en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain puis le Club Bruges. La première partie de saison, marquée par une large série de défaites et une élimination en League Cup, a laissé des traces. L’avenir s’écrira bien avec Pep Guardiola, qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, mais sans son directeur sportif favori à savoir Txiki Begiristain et son assistant coach Juanma Lillo. Une certaine page va se tourner à Manchester City et certains joueurs cadres semblent aussi être sur la fin. De nouveaux visages risquent de débarquer dans les prochains mois après cette campagne tristement mouvementée.

Symbole de cette saison compliquée, le gardien Ederson est plus que jamais pointé du doigt à Manchester City, où ses performances décevantes ont remis en doute sa place de titulaire. Malgré un rôle important ces dernières années, le Brésilien de 31 ans enchaîne les erreurs et son équipe en subit de graves conséquences, notamment en défense. En 18 apparitions toutes compétitions confondues, Ederson a encaissé 29 buts cette saison, ce qui correspond à une moyenne supérieure à 1,5 but par match. Ce bilan très inquiétant a poussé Pep Guardiola à titulariser à plusieurs reprises Stefan Ortega. Alors qu’Ederson possède encore des touches en Arabie saoudite selon la presse anglaise, la direction des Sky Blues est partie à la conquête de son successeur. Selon nos informations, Manchester City a déjà coché trois profils pour remplacer Ederson la saison prochaine : l’international japonais Zion Suzuki de Parme, l’international serbe Vanja Milinković-Savić du Torino, mais surtout l’international italien Michele Di Gregorio de la Juventus. Trois gardiens qui possèdent de nombreux points communs, dont le fait d’évoluer en Italie.

Une délégation présente à Turin

La priorité reste toujours Michele Di Gregorio depuis plusieurs mois. D’après nos indiscrétions, de premiers contacts préliminaires ont d’ailleurs eu lieu à la fin du mois de décembre entre les deux directions. Si la Juventus n’est pour le moment pas vendeuse, les discussions vont se poursuivre dans les prochaines semaines en espérant trouver un accord pour l’été prochain. Néanmoins, la direction turinoise reste encore frileuse à l’idée de se débarrasser d’un joueur arrivé à l’été 2024 pour une somme coquette de 18 millions d’euros via un prêt payant assorti d’une obligation d’achat activable en juin prochain. Les Bianconeri pourraient néanmoins craquer si une belle offre venait à arriver dans les bureaux de la Vieille Dame, puisque l’ancien gardien de Monza a été envoyé sur le banc à quelques reprises avant de retrouver sa place dans le onze de départ - symbole donc d’une utilisation plutôt irrégulière. Auteur de 7 clean sheets en 13 rencontres de championnat, Di Gregorio, qui est sous contrat jusqu’en juin 2029, a réalisé une belle première partie de saison et Thiago Motta s’est toujours montré dithyrambique à son sujet. La transaction ne s’annonce donc pas si simple et c’est aussi pour cette raison que Manchester City a rapidement jeté son dévolu sur deux autres gardiens de Serie A : Zion Suzuki et Vanja Milinković-Savić.

Selon nos informations, une petite délégation de Manchester City s’est rendue à Turin dans le Piémont le weekend dernier pour assister à la rencontre opposant le Torino à Parme, sur la pelouse du Stadio Olimpico Grande Torino. Un choix qui n’est pas passé inaperçu puisqu’en plus de venir observer le milieu de terrain Samuele Ricci tant convoité par Pep Guardiola, ce choc opposait aussi Vanja Milinković-Savić d’un côté, à Zion Suzuki de l’autre. Et une chose est certaine : les dirigeants mancuniens ne se sont pas déplacés pour rien. Si le match s’est terminé par un score vierge (0-0), le Serbe et le Japonais se sont néanmoins illustrés en réalisant de grosses parades. Avec 5 arrêts pour chacun des deux gardiens, Milinković-Savić et Suzuki ont su répondre présents pour sauver leur équipe respective et ainsi continuer de marquer des points aux yeux des recruteurs des Cityzens. Le Serbe de 27 ans ne cesse de progresser et de confirmer son statut avec 7 clean sheets et 2 pénaltys arrêtés cette saison. Quant au Japonais de 22 ans, il s’est engagé à Parme l’été dernier et fait déjà partie des meilleurs gardiens de Serie A dans plusieurs domaines - il est notamment dans le top 3 en nombre de buts empêchés. D’après nos indiscrétions, le Bayern Munich et Arsenal sont également sur les tablettes de Zion Suzuki.