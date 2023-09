PSG : l’Eintracht Francfort dévoile les dessous du transfert de Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Il aura fallu attendre 1 h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, pour voir l’officialisation de Randal Kolo Muani (24 ans) au Paris Saint-Germain. «L’Eintracht Francfort et le Paris Saint-Germain se sont mis d’accord sur le transfert de Randal Kolo Muani. Le joueur de 24 ans était initialement sous contrat à Francfort jusqu’au 30 juin 2027. L’attaquant devra s’acquitter d’une indemnité record de 95 millions d’euros», écrivait le club allemand. Un transfert réalisé au cours d’une journée riche en rebondissements, puisque le deal était tout proche de capoter après le refus d’Hugo Ekitike d’être inclus dans la transaction.

L’Eintracht Francfort a d’abord dit non à Paris

Sur le site officiel du club allemand, le directeur sportif de l’Eintracht, Markus Krösche, est revenu sur ce transfert. Après être d’abord revenu sur les différentes arrivées au club, Krösche a ensuite expliqué que «la situation de Randal Kolo Muani a finalement tout éclipsé. Ce qui s’est passé vendredi soir était exceptionnel. D’autant plus que la fenêtre de transfert pour les achats en Allemagne était déjà fermé (18h00)», a-t-il d’abord expliqué.

Avant de revenir sur les conditions de l’accord. «Notre condition préalable à la vente était de trouver un attaquant capable de remplacer Randal Kolo Muani. Comme nous avions déjà trouvé un accord avec des candidats correspondants au cours des dernières semaines, il est dommage que nos préparatifs n’aient pas pu être réalisés en raison de l’offre très tardive. En fin d’après-midi, comme nous n’avions pas de solution et que l’engagement d’Hugo Ekitike s’avérait irréalisable en raison des exigences élevées, nous avions dit non à Paris».

Markus Krösche revient sur l’épisode de la grève

Mais finalement, alors que le mercato allemand était fermé, Krösche confirme qu’«une offre nettement améliorée a été déterminante. Nous avons dû prendre une décision difficile et nous l’avons fait en toute conscience, en concertation avec le conseil de surveillance». Même si cela a obligé la Launische Diva à revoir ses plans. D’autant plus que Randal Kolo Muani avait fait grève lors du dernier entraînement. «Non, la grève ne doit pas être une option. Dans ce cas, le fait que nos exigences économiques aient finalement été presque entièrement satisfaites et que nous devions prendre une décision de principe a tout simplement été déterminant», a-t-il expliqué, en précisant tout de même qu’il était prêt à quand même conserver le joueur.

Enfin, Markus Krösche a avoué que la vente de Randal Kolo Muani n’était pas une bonne affaire à court terme, puisque le club allemand n’a pu remplacer son buteur. Cependant, il assure que les 95 millions d’euros récupérés offrent «des possibilités de poursuivre durablement notre stratégie de transfert et une plus grande marge de manœuvre. À long terme, cette décision était responsable et juste». Les prochains mois montreront qui aura finalement été gagnant dans ce deal.