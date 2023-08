Randal Kolo Muani part au clash avec l’Eintracht Francfort pour aller au PSG !

La suite après cette publicité

Attaquant star de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a été l’une des sensations outre-Rhin l’an dernier. Sous les ordres d’Oliver Glasner, l’ancien Nantais avait totalement explosé avec 23 buts et 17 offrandes en 46 matches. Devenu international français, il avait aussi brillé avec les Bleus et a disputé la dernière finale de la Coupe du monde.

Randal Kolo Muani a demandé son départ

Une explosion express qui a tapé dans l’œil de nombreux clubs dont le Paris Saint-Germain qui a formulé une offre avoisinant les 80 millions d’euros. Mais ce dossier a pris du plomb dans l’aile comme nous vous l’avons révélé face à l’intransigeance des Allemands, ces derniers réclamant près de 100 millions d’euros. C’est donc face à une situation qui ne prenait pas la tournure qu’il souhaitait que Randal Kolo Muani est sorti du silence hier soir.

Francfort s’adjuge les services de Farès Chaïbi

L’attaquant français a ainsi publiquement annoncé sa volonté de quitter le club allemand : «je dois beaucoup à l’Eintracht Francfort. J’ai pris les fans dans mon cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J’ai toujours tout donné pour le club jusqu’au bout. Mais ce n’est un secret pour personne que le Paris Saint-Germain m’a fait une offre record. S’installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique. J’aimerais déménager à Paris et j’en ai également informé les dirigeants.»

Randal Kolo Muani a fait grêve

Et après avoir montré un investissement sans faille sur le début de l’exercice 2023/2024 avec déjà 3 buts en 4 rencontres, Randal Kolo Muani aurait décidé de changer de posture pour forcer son transfert. Le joueur qui est déjà tombé d’accord avec le Paris Saint-Germain était attendu ce mercredi matin du côté du centre d’entraînement de Francfort mais ne s’y serait pas rendu. Une grève de la part du joueur qui intervient à la veille d’un match important pour l’Eintracht Francfort qui reçoit ce jeudi le Levski Sofia en barrages de Ligue Europa Conference (1-1 à l’aller).

Dans un communiqué, le club allemand vient d’annoncer la nouvelle : «l’attaquant Randal Kolo Muani a informé aujourd’hui la direction sportive de l’Eintracht Francfort qu’il ne participerait pas au dernier entraînement d’aujourd’hui avant le match de barrage de jeudi contre le PFC Levski Sofia à 20h30. La raison de son absence était son intention de rejoindre un autre club avant la fin du mercato vendredi soir.» Randal Kolo Muani a voulu ainsi envoyer un message fort à ses dirigeants et espère ainsi pousser les Aigles à revoir leur posture dans cette dernière ligne droite du mercato.