OM : le groupe convoqué pour affronter le RC Lens

A l’occasion de la 22ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Racing Club de Lens ce samedi à 21 heures pour une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà explosive. Les Marseillais restent d'ailleurs sur deux victoires et un nul sur leurs trois dernières rencontres et pourraient, en cas de nouvelle victoire, prétendre à la place de dauphin du PSG, actuellement occupée par l'OGC Nice.

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli a ainsi convoqué un groupe de 21 joueurs. Privé de Bamba Dieng, Pape Gueye et Konrad De La Fuente, le coach argentin pourra cependant s'appuyer sur les deux récentes recrues olympiennes Sead Kolasinac et Cédric Bakambu, bien présents parmi les Phocéens appelés.