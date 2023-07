JT Foot Mercato : l’été mouvementé de l’OL

L’OL mise sur l’avenir

Les priorités du nouvel Olympique Lyonnais sont majoritairement des joueurs offensifs. Comme présenté depuis quelques jours, Christian Pulisic plaît énormément à John Textor. Chelsea est vendeur, mais l’AC Milan est aussi intéressé. D’après The Athletic, le club italien aurait fait une offre de 14 millions pour l’Américain, ce qui a été refusé. Avantage du coup pour Lyon qui préparerait une offre de 25 millions d’après la presse anglaise. Et l’OL a trouvé son nouveau Lucas Paqueta. Il s’agit d’un certain Victor Hugo. Malgré son nom littéraire, on parle bien d’une jeune pépite brésilienne. Le milieu de 19 ans dispose d’une clause libératoire de 100 M€, pas sûr que l’OL s’aligne sur ce montant. Le club est plutôt à l’affût sur des joueurs d’avenir peu cher. Selon nos informations, le club rhodanien veut s’attacher les services de Skelly Alvero. L’OL a formulé une première proposition estimée à 4 millions d’euros pour le milieu de terrain de 21 ans qui appartient toujours à Sochaux, un club avec de grosses difficultés financières. Mais attention, Lorient est aussi sur le coup. En défense, on vous rapportait il y a quelques jours que Samuel Umtiti était proche d’un retour dans son club formateur. Il a été libéré par le Barça, et Lacazette a expliqué vouloir rejouer avec lui, affaire à suivre. Mais maintenant la grosse piste prioritaire en défense, c’est Duje Caleta-Car selon nos informations. L’international croate de 26 ans est sur le départ et pourrait être tenté par un retour en Ligue 1. Surtout que les Gones s’attendent au départ de Castello Lukeba les prochains jours. Selon nos informations, le RB Leipzig a fait une offre légèrement inférieure à 30 millions d’euros pour le grand espoir lyonnais. Le club pourrait aussi renflouer ses caisses grâce à Bradley Barcola, qui a su s’imposer dans le onze lyonnais cette année. Selon les informations de Fabrizio Romano, Bradley Barcola intéresse la direction sportive parisienne. Luis Enrique, le futur coach parisien, aurait d’ailleurs validé rapidement cette piste. L’autre départ possible, c’est celui de Romain Faivre. En quête d’un attaquant pour cet été, le Séville FC est intéressé par le Français et veut proposer un joueur à l’OL pour faire baisser le prix. Selon nos informations, Séville veut proposer 8 millions d’euros plus le latéral droit argentin Gonzalo Montiel pour récupérer Romain Faivre. À voir maintenant comment va régir le club après la sanction de la DNCG.

Le PSG est en feu

Ciblé depuis de nombreuses semaines par le PSG, Kang-In Lee devrait rejoindre la capitale alors que de nombreuses difficultés ont eu lieu durant les négociations avec Majorque. Selon la presse espagnole, l’officialisation ne devrait pas tarder alors qu’un accord total a été trouvé entre les trois parties. Il semblerait que l’état-major du PSG se soit incliné devant les exigences de leurs homologues et se serait ainsi aligné sur les 22 millions d’euros demandés par ces derniers. Puis selon L’Équipe, Cher Ndour s’est engagé au Paris Saint-Germain pour cinq ans au PSG, après la fin de son contrat à Benfica. Il va intégrer le groupe de Luis Enrique pour la pré-saison, avant qu’une décision soit prise sur la possibilité de l’envoyer en prêt. Ce serait la première recrue estivale de Paris .

Les officiels du jour

Ce mardi, L’OL a officialisé le départ du milieu Habib Keita à Clermont pour un montant de 1 million d’euros. Libre depuis cet été et la fin de son contrat avec Blackburn, l’attaquant chilien Bren Brereton Diaz s’offre un nouveau défi et va à la découverte de l’Espagne. L’ailier gauche vient de s’engager du côté de Villarreal. Puis Kyogo Furuhashi rempile pour quatre ans avec le Celtic Glasgow. Par contre le club de Glasgow a aussi annoncé le départ de son jeune potugais Jota. L’attaquant âgé de 24 ans quitte les Bhoys en échange de 29 M€. Avec Al Ittihad, le Lusitanien touchera environ 15 M€ par saison.