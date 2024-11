Botafogo : l’accueil de folie de John Textor en Argentine

La finale de la Copa Libertadores de ce samedi verra l’Atlético Mineiro affronter le Botafogo de John Textor. D’ailleurs, le président du club brésilien est arrivé à Buenos Aires (Argentine), lieu de la rencontre, jeudi après-midi. Parti au restaurant « Rodizinho », sa présence a provoqué un véritable attroupement de supporters auriverdes. L’homme d’affaires américain en a profité pour prendre quelques photos et s’est ensuite adressé aux caméras présentes, à quelques heures de ce match décisif.

« J’ai atterri par hasard à Buenos Aires et ils m’ont emmené voir le grand match ce week-end. Et tous ces gens encouragent cette équipe incroyable. Quoi qu’il en soit, nous sommes très heureux d’être ici. Il est évident que nous avons un grand adversaire et que nous sommes allés plus loin dans le championnat que nous ne l’aurions jamais espéré, mais je me sens bien. Mon travail est fait. Je ne peux que regarder les joueurs là-bas, ils sont concentrés. L’Atlético-MG a des gens formidables, je suis très proche des propriétaires, les gens ne le savent pas. Je sais qu’ils seront prêts. Ce sera un grand match… », a-t-il déclaré dans des propos relayés par UOL Esporte.