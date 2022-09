Allemagne : la DFB annonce un ajustement de la règle des tirs au but

Le champ d'action des gardiens sur pénalty se réduit. Via un communiqué, la Fédération allemande de football a annoncé que les arbitres devaient désormais punir plus sévèrement les portiers qui ne respecteraient pas la règle 14 des lois en Bundesliga et en 2. Bundesliga. «Le gardien de but doit rester sur la ligne de but entre les poteaux de but faisant face au tireur sans toucher un poteau de but, la barre transversale ou le filet de but jusqu'à ce que le ballon ait été botté. (...)»

«Le gardien de but doit avoir au moins une partie d'un pied sur, au-dessus ou derrière la ligne de but lorsque le penalty est tiré » indique cette dernière, réduisant à néant la plage de tolérance qui existait jusqu'alors. Dans ce cas précis, la consultation de la VAR est demandée aux arbitres, comme c'est déjà le cas au niveau international.