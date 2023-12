Clermont : accord imminent pour le prêt d’Aïman Maurer à Dunkerque

Il y a un an, Aïman Maurer signait son premier contrat professionnel avec le Clermont Foot 63. Alors âgé de 18 ans, il n’était pas encore apparu en Ligue 1. Mais la deuxième partie de saison allait le propulser sur le devant de la scène avec le club auvergnat. Six titularisations en Ligue 1, quatre entrées en jeu, et de grandes promesses pour l’avenir. Malheureusement, l’évolution du milieu offensif est coupée net cette saison, avec seulement cinq entrées en jeu, dont deux dans le temps additionnel.

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions, il y a peu en exclusivité, un prêt était donc à l’étude pour le jeune joueur, dont le peu de temps de jeu interrogeait en coulisses dans le club clermontois. Désormais, selon nos informations, tout s’est rapidement décanté pour Aïman Maurer. En effet, nous pouvons confirmer que les discussions sont très avancées avec le club de Dunkerque, actuel 19ème de Ligue 2. Un accord pour un prêt sans option d’achat est même imminent, d’après nos indiscrétions.