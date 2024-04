PSG : Jérôme Rothen en a marre d’Antero Henrique

L’avenir de Kylian Mbappé est réglé depuis quelques semaines maintenant. L’attaquant star du PSG ne prolongera pas et ira voir ailleurs à la fin de son contrat le 30 juin prochain. Il rebondira au Real Madrid, sauf retournement de situation. Il ne sera sans doute pas le seul à quitter le navire parisien. L’avenir de Luis Campos est également remis en question, lui qui est très proche du clan Mbappé. Il a déjà admis en privé qu’en cas de départ du champion du monde, il ne se donnait pas beaucoup de temps à Paris sans lui. Selon nos informations, il est cité du côté du Real Madrid où il a déjà occupé quelques fonctions par le passé. Un autre homme de l’ombre tente de le déstabiliser Luis Campos en la personne d’Antero Henrique. C’est un secret de polichinelle, les deux Portugais ne s’apprécient pas du tout. Ancien directeur sportif du PSG, Henrique est resté proche de Nasser Al-Khelaïfi et du Qatar. Il a été nommé au poste de directeur sportif de la Qatar Stars League.

La lutte a toujours lieu entre ces deux personnalités très fortes en quête de pouvoir, ce que regrette Jérôme Rothen sur RMC. Selon lui, le club est victime de cela alors que le momentum de la saison arrive. «Antero Henrique, c’est l’ancien directeur sportif du PSG. Il a une bonne relation avec Nasser Al-Khelaïfi et il s’est occupé d’un club où les propriétaires sont les Qatariens, Braga. Il a été directeur sportif du PSG et a fait aussi quelques emplâtres. Pourquoi je sors cette info-là? En gros la vérité c’est que moi je voulais qu’avant ce match contre Barcelone en Ligue des Champions, que pour le seul club qui représente encore la France, on soit positifs. Mais le problème c’est qu’en interne c’est le bordel! Et ce monsieur, depuis des années et depuis qu’il n’est plus à la tête du Paris Saint-Germain comme directeur sportif, il nuit au PSG. Je ne comprends pas qu’on arrive encore à lui céder.»