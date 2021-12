BL : Anthony Modeste offre la victoire à Cologne contre Stuttgart

Pour clôturer la 17e journée de Bundesliga, le FC Cologne (10e, 22 pts) et Stuttgart (16e, 17 pts) s'affrontaient ce dimanche soir au RheinEnergieStadion. Avec deux victoires sur leurs cinq derniers matches, les deux formations étaient à la recherche d'un autre succès. Et alors qu'on se dirigeait vers un match nul et vierge, un Français a surgi pour offrir la victoire à son équipe : Anthony Modeste.

Déjà auteur de dix buts cette saison en Bundesliga, l'avant-centre de 33 ans a encore trouvé le chemin des filets en fin de rencontre, à la 89e minute, pour donner trois points aux Boucs (1-0) qui prennent ainsi la huitième place au classement. Stuttgart, de son côté, reste dans la zone rouge à la seizième place.