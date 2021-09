Ligue 2 : Auxerre cartonne Niort et devient le nouveau dauphin, Pau s'offre Caen

Alors que Guingamp a battu le Paris FC en début d'après-midi (1-0), ce samedi offrait le multiplex de la 7e journée de Ligue 2. Dans le haut du tableau, Auxerre s'est emparé de la deuxième place et revient à deux points du leader toulousain. Les joueurs de Jean-Marc Furlan ont battu Niort 4-0 grâce à un triplé de Charbonnier et à un but contre son camp de Conte. Derrière un peloton se forme à hauteur du Paris FC (3e). Belle opération de Pau qui est désormais quatrième suite à sa victoire 2-1 contre Caen (9e). Gomis (42e) et Armand (59e) ont ainsi répondu au but de Rivierez (23e).

Sochaux descend à la cinquième place suite à sa défaite 1-0 contre Ajaccio. Le club corse remonte à la sixième place suite au but victorieux de Courtet. Dans les autres rencontres, Rodez a dominé Amiens 1-0 suite à un but de Danger tandis que Quevilly-Rouen a renversé Valenciennes (2-1). Bien que réduite à dix, la lanterne rouge, l'AS Nancy-Lorraine a glané un point sur la pelouse de Dunkerque (0-0). Nîmes glisse à la septième place suite à une défaite 2-1 contre Grenoble. Enfin, Dijon remonte à la 18e place suite à un succès obtenu en fin de match contre Bastia (2-1).

Les rencontres de la soirée :

Ajaccio 1-0 Sochaux : Courtet (75e) pour Ajaccio;

Amiens 0-1 Rodez : Danger (34e) pour Rodez

Dunkerque 0-0 Nancy

Auxerre 3-0 Niort : Charbonnier (16e, 70e et 88e) et Conte (90e +1) pour Auxerre

Caen 1-2 Pau : Rivierez (23e) pour Caen; Gomis (42e) et Armand (59e) pour Pau

Dijon 2-1 Bastia : Benzia (58e et 87e) pour Dijon; Santelli (70e) pour Bastia

Grenoble 2-1 Nîmes : Diallo (54e) et Henen (90e +3) pour Grenoble; Delpech (1re) pour Nîmes

Valenciennes 1-2 Quevilly-Rouen : Guillaume (18e) pour Valenciennes; Boe-Kane (57e) et Gbelle (83e) pour Quevilly

