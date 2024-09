MHSC : le message fort de Jordan Ferri après son altercation avec des supporters

Nouvelle semaine, nouvelle défaite et première polémique pour le MHSC. Opposé au FC Nantes pour le compte de la 3e journée de Ligue 1 (3-1), Montpellier s’est incliné pour la troisième fois depuis la reprise. Outre ce résultat qui laisse le club héraultais à la 17e place au classement, cette partie a été marquée par une vive altercation entre Jordan Ferri et des supporters ayant insulté les membres de la famille du milieu relayeur de 32 ans. Au lendemain des faits, l’ancien Lyonnais a souhaité faire le point via les réseaux sociaux.

«Bonjour à tous, je peux comprendre que certains ne m’aiment pas ou ne me trouvent pas bon sur le terrain, que tout le monde n’ait pas la même opinion de mon jeu. Je l’accepte, cela fait partie du métier de footballeur. Mais jamais je ne tolérerai que des personnes aient des propos injurieux envers des membres de ma famille. Le respect doit être à la base de tout, sur le terrain comme en dehors. Merci aux supporters pour vos messages de soutien. Allez la Paillade», a posté le natif de Cavaillon sur son compte Instagram.