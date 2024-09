OM : Neal Maupay est déjà totalement fan de Roberto De Zerbi

Arrivé cet été à l’OM en provenance d’Everton, Neal Maupay était officiellement présenté à la presse, ce lundi. Face aux journalistes, l’attaquant marseillais a livré ses ambitions et justifié son choix de rejoindre la cité phocéenne. L’occasion également pour le buteur de 28 ans d’encenser son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. «C’est un passionné. Il tire déjà tout le monde vers le haut. Pas un seul jour où les entraînements ne sont pas intenses, ça part de l’échauffement. Dès qu’il y a une mauvaise passe, un mauvais positionnement d’un mètre, ça le rend fou. C’est cette recherche de la perfection qui peut nous faire progresser très vite. Dès que j’ai parlé avec lui c’était comme une évidence».

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «j’ai eu énormément de retours de mes anciens coéquipiers à Brighton. J’ai reçu énormément de coups de fils de gens me disant : 'fonce ! Le coach est un monstre, il va te faire progresser’. Il est partout, il ne tient pas en place, il a le souci du détail, s’il a quelque chose à dire il va le dire à n’importe quel joueur, il met tout le monde sur un pied d’égalité. On ressent que quand il nous reprend, c’est pour nous faire progresser. En dehors de l’entraînement, il est chaleureux. Il est très à l’aise, on peut discuter de tout avec lui, sa porte est toujours ouverte». L’intéressé appréciera…