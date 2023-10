Steven Moreira, nouveau porte-étendard du Cap-Vert

Et si le Cap-Vert avait finalement trouvé l’une des ses nouvelles pièces maîtresses ? Passé par Toulouse et actuellement à Colombus Crew aux Etats-Unis, le défenseur droit de 29 ans est actuellement dans la forme de sa vie outre-Atlantique. Solide et auteur de 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 35 apparitions, le natif de Noisy-le-Grand est l’un des grands artisans de la quatrième place des siens dans la conférence est de MLS.

Récompensé de ses récentes prestations, le joueur formé au Stade Rennais a été appelé pour la première fois par le Cap-Vert. Qualifiés pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, les Requins Bleus pourront donc s’appuyer sur Moreira amené à devenir un leader à la fois sur mais aussi en dehors du terrain de par son expérience et son vécu. Un joueur qu’ils ont courtisé depuis plusieurs semaines et qui est prêt à apporter énormément au secteur défensif de son pays. Premier élément de réponse jeudi prochain à Constantine face à l’Algérie.