FC Séville : Jules Koundé pourrait rester une saison supplémentaire

Il y a plusieurs semaines, Jules Koundé (22 ans) évoquait ses envies d’ailleurs au micro de Téléfoot. Aujourd’hui, AS nous apprend que le défenseur français, actuellement à l'Euro avec l'EDF, pourrait finalement rester plus longtemps que prévu du côté de Séville. Car à cause de la pandémie, aucun des clubs intéressés (Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Barcelone) n'est prêt à offrir les 80 millions d’euros demandés.

Le quotidien espagnol affirme donc que le joueur formé aux Girondins de Bordeaux pourrait rester une saison supplémentaire et ainsi prolonger son contrat avec Séville, avec une importante revalorisation salariale à la clé. Rien n’est fait dans ce dossier et les problèmes financiers liés à la pandémie de Covid-19 pourraient arranger le FC Séville, qui souhaite plus que tout conserver son joyau.