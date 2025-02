Mercato d’hiver : la France championne du monde des ventes

Le mercato d’hiver est généralement considéré comme un marché d’appoint. Cela n’empêche pas pour autant les clubs du monde entier de battre des records. Ce vendredi, la FIFA vient de publier le bilan chiffré du dernier mercato d’hiver et le constat est sans appel. «Au total, 5 863 transferts ont été enregistrés (+19,1%) et USD 2,35 milliards (environ 2,263 milliards d’euros, ndlr) ont été dépensés (+57,9%) par les clubs dans le football professionnel masculin, deux chiffres sans précédent pour une fenêtre de janvier», indique l’instance dirigeant du football mondial.

Chez les hommes, le Brésil (471), l’Argentine (265) et le Portugal (207) sont les trois pays ayant accueilli le plus de nouveaux joueurs. Mais au classement des pays les plus dépensiers, ces trois-là laissent logiquement leur place à l’Angleterre et ses 598 M€ dépensés. L’Allemagne et sa Bundesliga arrivent deuxièmes (284,8 M€), tandis que l’Italie (215,6 M€) complète le podium. Et la France ? Elle est quatrième, devant l’Arabie saoudite (194,6 M€), avec 202 M€ d’investis sur le marché.

La France, 4e pays dépensier

En revanche, nos clubs français sont les rois du monde en ce qui concerne les rentrées d’argent. Avec l’obligation de plusieurs clubs de dégraisser pour remettre leurs comptes à flot, la France fait largement mieux que ses concurrents « Côté recettes, ce sont les clubs français qui sont à la fête, avec USD 371 millions (357,4 M€, ndlr) récoltés, suivis par les Allemands (217,9 M€), les Anglais (178,4 M€), les Portugais (170 M€) et les Italiens(156 M€) », écrit la FIFA (nous avons converti les sommes en euros, ndlr).

Il convient toutefois de rappeler que près de 40% des 357,4 M€ encaissés par les clubs français proviennent des quatre plus grosses opérations de cet hiver. À savoir le transfert définitif de Xavi Simons (PSG) au RB Leipzig en échange de 50 M€, la vente du Lensois Abdukodir Khusanov à Manchester City pour 40 M€, celle du Marseillais Elye Wahi à l’Eintracht Francfort en échange de 26 M€ et le transfert sur le gong du Rémois Emmanuel Agbadou à Wolverhampton contre 20 M€.