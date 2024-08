Mercato : l’OM face à l’épineuse quête d’un nouveau numéro 9

Dans les travées du stade Francis Le Blé, l’Olympique de Marseille savourait sa brillante entame de championnat après sa victoire 5 buts à 1 face au Stade Brestois. Cependant, le club phocéen ne cachait pas qu’il avait reçu un gros coup dur avec la grave blessure au genou de Faris Moumbagna. Le diagnostic (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit) n’était d’ailleurs pas encore tombé, mais les membres du club confirmaient que le club allait se mettre en quête d’un numéro 9.

Une mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria. Toujours aussi occupé à renforcer d’autres secteurs du jeu, le président olympien n’avait pas prévu de recruter un avant-centre, Elye Wahi devant faire la paire avec Moumbagna. Sans surprise, cette mission ne sera pas simple pour l’OM. Trouver la perle rare à quelques jours de la fin du mercato relève plus souvent de la mission impossible, d’autant que l’actuel leader du classement de Ligue 1 ne veut pas se ruiner. C’est donc sans surprise qu’il enchaîne les couacs.

L’OM multiplie les pistes, mais…

L’OM a tenté sa chance avec le Français d’Everton, Neal Maupay (28 ans). Auteur de 6 buts en Premier League la saison passée lors de son prêt à Brentford, l’ancien Niçois a fait l’objet d’une demande de prêt. Refus immédiat des Toffees qui sont prêts à laisser filer leur attaquant, mais uniquement sous la forme d’un transfert sec. Ça peut se comprendre, Maupay n’a plus qu’un an de contrat. Autre cible que nous vous avions révélée, Martin Satriano ne viendra pas non plus. Pisté, l’Uruguayen se dirige finalement vers Lens, qui vient de récupérer des liquidités avec le transfert de Wahi, sous la forme de prêt avec option d’achat.

Face à ces deux échecs, l’OM trouvera-t-il la solution au Portugal ? Ce matin, O Jogo indique que les Phocéens sont toujours intéressés par Simon Banza (28 ans), l’attaquant français de Braga (21 buts en championnat la saison passée). Cette option avait été évoquée le mois dernier et semble donc toujours active, d’autant que le journal lusitanien précise que Banza est en plein divorce avec son club et que Jorge Mendes a cessé de le représenter. Deux informations qui pourraient jouer en faveur de l’OM puisque Braga chercherait à se débarrasser au plus vite de son élément sous contrat jusqu’en 2027, même si les Phocéens n’ont toujours pas bougé le petit doigt.