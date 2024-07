L’OM coche une nouvelle piste pour son attaque

L’Olympique de Marseille n’en a pas fini avec le mercato estival, loin de là. Le tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia enchaîne, recrue après recrue, pour donner au nouvel entraîneur Roberto De Zerbi un effectif de qualité, avec diverses options pour chaque poste. S’il faut trouver un nouveau gardien, un défenseur central ou encore un latéral droit, l’OM cherche aussi un attaquant axial.

Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang laisse un grand vide, et le club phocéen manque encore de solutions à la pointe de l’attaque, même si Mason Greenwood peut y dépanner. L’Anglais est plus à l’aise un cran en-dessous. Dès lors, les pistes se multiplient pour le secteur offensif, et selon le journal portugais A Bola, l’OM s’intéresse à Simon Banza.

Banza a tout fracassé à Braga

Cet attaquant congolais est une vieille connaissance de la Ligue 1, puisqu’il a longtemps évolué pour le RC Lens, où il entrait dans la rotation de Franck Haise. Parti au Portugal, d’abord à Famalicao puis au Sporting Braga, il a pris une nouvelle envergure dans ce championnat. En témoignent ses 21 buts en championnat, ce qui l’a placé en deuxième position au classement des buteurs, derrière Victor Gyokeres, la révélation du Sporting CP.

Egalement courtisé par des clubs de Bundesliga et de Serie A, Simon Banza est valorisé à 20 M€ par son club, même si A Bola précise que le tarif pourrait être inférieur, aux alentours de 15 M€. Cela reste un peu cher, même si l’OM a montré qu’il savait être imaginatif dans les négociations. Le dossier Simon Banza deviendra-t-il plus qu’une simple piste ? Affaire à suivre.